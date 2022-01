Já se passaram 16 meses desde que Fux interferiu em um processo judicial como corregedor do CNJ

Servidores da Segurança Pública estiveram tanto na residência quanto no Gabinete do membro da Casa de Leis estadual

Porto Velho, RO – Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil de Rondônia (PC/RO) deflagrou operação cujo alvo principal é o deputado estadual Jhony Paixão (PRB).

A incursão, denominada como “O Chamado”, foi desencadeada por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco).

As buscas, tanto na residência de Ji-Paraná quanto no Gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO), foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça (TJ/RO).

Um de seus assessores também é alvo, e houve também diligências em sua propriedade, no Condomínio Bela Vista, em Porto Velho, situado do Bairro Nova Esperança.

MERENDA

De acordo com informações prévias levantadas pela reportagem, a incursão policial que leva a até Jhony da Paixão estaria relacionada a suspostos atos de corrupção voltadas à liberação de emendas parlamentares destinadas exclusivamente à ocmpra de merenda escola.

NOTA DO DEPUTADO

O parlamentar se manifestou a respeito da operação “O Chamado” e disse que está à disposição da Justiça de Rondônia a fim de contribuir com a elucidação dos fatos.

Ele também ressaltou a importância sobre a autonomia dos Poderes e diz confiar no trabalho “probo” tanto da PC/RO quanto do Ministério Público (MP/RO).

Nota Pública

O Deputado Estadual, Jhony Paixão (Republicanos), vem a público esclarecer fatos noticiados na manhã desta sexta-feira (14), em virtude da operação realizada pela Polícia Civil.

O parlamentar se coloca inteiramente à disposição da Justiça para elucidar qualquer fato que seja necessário, pois está tranquilo quanto a todas as suas ações em sua vida privada e pública.

Com relação ao objeto da denúncia a ser investigada, deputado Jhony Paixão esclarece que ainda não teve acesso aos autos do inquérito. Entretanto, reafirma seu desejo de que os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível, para que não reste dúvidas quanto a idoneidade com que vem atuando no Legislativo Estadual.

Por fim, Jhony Paixão ressalta a importância da autonomia dos Poderes e que confia no trabalho probo da Polícia Investigativa e do Ministério Público e, que tem convicção, que não há nenhum fato que possa macular a sua honra e a de sua família.

Jhony da Paixão

Deputado Estadual