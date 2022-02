Amir Lando reafirma o compromisso com servidores da Isonomia do Sintero

O ex-senador Amir Lando, em entrevista no Podcast do nahoraonline, reafirmou seu compromisso com os servidores beneficiados pelo processo 2039\89, conhecido como “Isonomia do Sintero”, em acompanhar o desfecho do imbróglio dos honorários dos advogados. Não entrando do mérito da questão de quem tem razão e direito a receber, disse que pretende ir ao Supremo Tribunal Federal, acompanhado da bancada, para dizer ao ministro relator do caso, Ricardo Lewandowski, que se torna necessária uma decisão célere, seja para quem for, porque se trata de matéria de direito e se a decisão for para os servidores, não dá mais para esperar porque a maioria não tem idade e nem saúde para ficar esperando. “Muitos deles morreram, cerca de 450”, afirmou.

Com relação ao processo de correção dos valores, o IPCA, já tendo uma decisão definitiva pelo STF, Amir Lando pretende solicitar ao mesmo ministro que analise, recomendando ao TRT que conheça a ação, uma vez que já existe na segunda vara do TRT de Rondônia, um processo com uma planilha de valores a serem pagos, uma vez que a correção feita pela TR é inconstitucional por ser uma taxa pré-fixada.

Veja o vídeo:

Carlos Terceiro, Nahoraonline