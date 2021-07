Secretaria de Educação lança webinar para discutir retorno presencial das aulas

A capacitação tem como objetivo contribuir na formação técnica das comissões dos Municípios, instituídas no âmbito de cada Secretaria Municipal de Educação, mediante ato do Executivo local.

O Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação no Estado de Rondônia (GAEPE/RO), organismo interinstitucional formado por órgãos de controle e do sistema de Justiça, realizará na próxima terça-feira (13/07), no horário das 14 às 17 horas, o webinar “Estratégia de Monitoramento Acerca da Implementação dos Protocolos para o Retorno às Atividades Presenciais nas Escolas dos Municípios de Rondônia”.

O evento, destinado a membros de comissões instituídas nos municípios para tratar do tema, será transmitido pela Escola de Contas, por meio do link https://youtu.be/KGEX8fvRV6I . A ação é parte da estratégia de monitoramento dos protocolos de retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino no Estado.

O GAEPE é formado pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), Tribunal de Contas (TCE-RO), Ministério Público de Contas (MPC-RO), Tribunal de Justiça (TJRO), Defensoria Pública do Estado (DPERO) e, ainda, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e o Instituto Articule. O órgão definiu a estratégia de governança com a finalidade do devido controle, com relação aos Protocolos de Segurança para o retorno das atividades presenciais nas instituições de Ensino, em todo o Estado.

A capacitação tem como objetivo contribuir na formação técnica das comissões dos Municípios, instituídas no âmbito de cada Secretaria Municipal de Educação, mediante ato do Executivo local. A intenção é preparar as equipes para realizar visitas in loco em todas as Instituições de Ensino no Estado de Rondônia. Nessas ações serão aplicados questionários específicos (pré e pós retorno), elaborados com base nos protocolos de segurança para o retorno presencial às atividades escolares.

Evento – A abertura do webinar será feita pelos representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Rondônia), Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação em Rondônia (GAEPE) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O evento terá como ministrantes Ismar Barbosa Cruz, Membro do Conselho de Governança do Instituto Articule, que vai apresentar um Panorama Geral da Estratégia e questões comportamentais das comissões; e Nubiana de Lima Irmao Pedruzzi – Assessora de Governança – TCE, que realizará uma apresentação dos questionários de pesquisa, demonstrando passo a passo de como fazer o preenchimento.

Inscrições:

Para efetivar a participação no webinar, os membros das comissões deverão realizar suas inscrições através do link: https://sophos.tcero.tc.br/sophos/index.jsf. Ao acesar o link, o usuário deverá realizar seu cadastro, caso ainda não o tenha. Após, clicar no banner Webinário de Capacitação das Comissões Locais de Verificação para retorno às Aulas Presenciais – GAEPE e proceder à inscrição.