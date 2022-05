A cadeira é muito grande para o atual governador, afirma deputado “O que vem fácil as pessoas não valorizam”, afirma Léo Moraes, referindo-se à vitória do governador Marcos Rocha na onda bolsonarista em 2018

O deputado federal Léo Moraes (Podemos), pré-candidato ao Governo, afirmou, nesta segunda-feira, que “a cadeira é muito grande” para o governador coronel Marcos Rocha (União Brasil). Segundo o parlamentar, “o que vem fácil as pessoas não valorizam”, referindo-se ao fato de Rocha ter sido eleito na onda bolsonarista de 2018, na época em que era totalmente desconhecido da população rondoniense. .

As declarações foram feitas durante entrevista ao programa A Voz do Povo, apresentado pelo jornalista e radialista Arimar Souza de Sá, na Rádio Caiari FM, de Porto Velho.

“Uma onda externa a Rondônia acabou catapultando ele (o coronel) para a função mais importante do Estado, uma situação temerária e perigosa, pois se trata de um governo inapto e inepto”, afirmou o parlamentar.

Para Léo Moraes, o governo de Marcos Rocha é incompetente e não consegue elaborar projetos e entregar resultados à população, mas se esmera na propaganda para divulgar o que não existe. “O governador é absolutamente incapaz de apresentar resultados”, disse.

“CORONEL PREGUIÇA”

Durante a entrevista, um ouvinte ligou para o programa A Voz do Povo e referiu-se a Marcos Rocha (oficial da Polícia Militar) pela alcunha de “Coronel Preguiça”. Antes, o deputado havia dito que no governo Marcos Rocha vive-se um momento de “marasmo, omissão e leniência nunca visto” e que os poucos projetos ora em execução ainda são os que foram deixados pelos governos Cassol e Confúcio Moura.

Repetindo o que havia dito o senador Marcos Rogério (PL) no mesmo programa, quando denunciou uma suposta cooptação eleitoral de prefeitos com dinheiro público, Léo Moraes disse tratar-se de uma relação perigosa entre o governador e gestores municipais. “Colocam a faca na garganta desses prefeitos, que se não rezarem na cartilha do governador, as cidades ficam sem recursos estaduais. Isto é um crime”, denunciou.

