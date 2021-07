A eficácia da vacina da Pfizer diminui em 6 meses, aponta Israel

Autoridades de saúde de Israel apontam que a eficácia da vacina da Pfizer tende a diminuir seis meses após a aplicação do imunizante. A partir desta segunda-feira, dia 12, o país passou a aplicar uma terceira dose da vacina covid-19 em pacientes com risco imunológico para fortalecer as defesas do organismo contra o vírus.

“Há evidências crescentes de que pacientes imunossuprimidos não desenvolvem um nível satisfatório de anticorpos mesmo após duas doses da vacina contra o coronavírus. Alguns podem desenvolver esses anticorpos somente após três doses ”, disse o Ministério da Saúde em nota.

Israel foi um dos primeiros países do mundo a iniciar a vacinação covid-19. As primeiras doses começaram a ser aplicadas em dezembro do ano passado, com bons resultados. A taxa de infecções diárias por coronavírus caiu de 10.000 para menos de 100 casos.

Cerca de 85% da população adulta já foi imunizada com as duas doses da vacina. O país também passou a vacinar crianças e pré-adolescentes menores de 12 anos: cerca de 1.000 israelenses com comorbidades nessa faixa etária já foram imunizados, com autorização específica do Ministério da Saúde. As respostas imunológicas foram as mesmas observadas em outras faixas etárias e, de acordo com as autoridades de saúde, nenhum efeito colateral foi registrado.Um amplo acordo com a Pfizer, assinado no ano passado, permitiu o acesso a milhões de doses da vacina e a coleta de dados sobre os efeitos da vacina. Seis meses após o início da campanha de vacinação em Israel, foi possível verificar o desenvolvimento de anticorpos contra covid-19 ao longo do tempo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a eficácia da vacina na prevenção de infecções e sintomas por coronavírus caiu para 64% desde 6 de junho. As autoridades também afirmaram que a vacina foi 93% eficaz na prevenção de hospitalizações e doenças graves causadas pelo coronavírus capilar.

Nas últimas semanas, houve um aumento nas infecções devido à disseminação da variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Considerada a mais contagiosa, a variante é responsável por cerca de 90% dos novos casos do covid-19 no país, segundo autoridades sanitárias.

Na semana passada, o país registrou cerca de 2.800 casos novos, número considerado ainda baixo se comparado aos 60.370 identificados entre 10 e 16 de janeiro, em um dos picos das taxas de spread, mas que já começa a provocar mudanças no combate política para o coronavírus.A partir desta sexta-feira, dia 16, todos os viajantes que chegarem a Israel precisarão ficar em quarentena por pelo menos 24 horas. Visitantes de países com grande número de casos covid-19, como Brasil , Chile, Bolívia e grande parte da América Latina, terão que ficar isolados por dez dias ao chegar ao aeroporto de Tel Aviv.

Se a pandemia piorar naquela parte do mundo, os israelenses não poderão viajar para esses países a partir desta semana. O uso de máscara também é obrigatório novamente.

IstoéDinheiro

foto ilustrativa