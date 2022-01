A grande família do STF: sem fundamentação jurídica, Fux mantém calote do Itaú via CNJ a pedido de sobrinho de Barroso

A grande família do STF: sem fundamentação jurídica, Fux mantém calote do Itaú via CNJ a pedido de sobrinho de Barroso

Poderia até parecer uma ‘teoria conspiratória’, dessas que enchem a internet, mas infelizmente trata-se de uma verdade, documentada, filmada e que vem provocando prejuízos irreparáveis à imagem do Judiciário e à segurança jurídica no Brasil.

Os danos estão sendo provocados exatamente por quem tem obrigação, de ofício e dever, de zelar pela lei e pela defesa da Constituição, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, de forma indireta, mas é tão responsável quanto. Tratam-se de Luiz Fux, presidente da Corte e Luís Roberto Barroso.

Barroso é culpado por permitir que seu sobrinho, o advogado Rafael Barroso Fontelles, atravessasse no Conselho Nacional de Justiça uma reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, por ela ter determinado um bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco Itaú, em processo que transitou em julgado e o banco perdeu.

Para ganhar tempo, o escritório BFBM Advogados, que pertenceu a Barroso, onde atualmente trabalha sua filha e é comandado por seu sobrinho, criou uma situação baseada em falsas alegações (detalhes mais abaixo). A reclamação também foi apresentada à Corregedoria do TJPA, que após uma profunda investigação, que levou quase um ano, concluiu que a magistrada agiu estritamente dentro da lei, e já comunicou ao CNJ, que vem se fazendo de desentendido.

E o mais grave dessa artimanha, é que o ministro Luiz Fux, agindo na condição de corregedor interino do CNJ, interferiu no processo, cassando a decisão da juíza, o que é ilegal, já que o CNJ não tem competência para interferir em decisões judiciais, conforme estabelece a Constituição e a jurisprudência do STF.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional”

O julgamento da reclamação contra a magistrada teve início em 6 de outubro de 2020, e desde então Fux vem mantendo o desfecho fora da pauta do CNJ.

A chicana envolvendo o banco Itaú não se sustenta diante de nenhum tribunal, e coloca em risco a segurança jurídica, pois abre um precedente que transforma o CNJ em um puxadinho do judiciário. E pior, sem regras claras para quem pode ou não ter o mesmo direito.

Essa insegurança espanta investidores e qualquer pessoa que pense em migrar seu dinheiro para o Brasil. O processo diz respeito a um lote de ações do banco Itaú emitidos na década de 70, pelo próprio banco que se recusa a reconhecer a evolução financeira de seus ativos. Desse jeito, fica difícil até pensar em comprar ações do Itaú atualmente.