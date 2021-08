A imagem do desespero: Afegãos tentam forçar entrada em aviões para fugir Um dos vídeos, publicado hoje por um jornalista da BBC asiática, reflete o desespero das pessoas, que tentam escalar as escadas para a abertura que dá acesso ao um avião estacionado na pista

Nas redes sociais surgem nesta segunda-feira vídeos do cenário que se vive no Aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, depois de, no domingo, as forças talibãs terem tomado controle da cidade.

Um dos vídeos, publicado hoje por um jornalista da BBC asiática, reflete o desespero das pessoas, que tentam escalar as escadas para a abertura que dá acesso ao um avião estacionado na pista.

“Isto é, talvez, uma das imagens mais tristes que vi do Afeganistão. Pessoas que estão desesperadas e abandonadas. Não há agências humanitárias, não há ONU, não há governo. Nada”, escreveu Nicola Careem.

Milhares de afegãos tentam fugir do país e muitos dirigiram-se para o aeroporto internacional onde a situação é caótica. Nesta segunda-feira de madrugada todos os voos comerciais para fora de Cabul foram cancelados.

Afeganistão 🇦🇫: As imagens falam por si só. pic.twitter.com/4idzOzAWKr — ivan kleber (@lordivan22) August 16, 2021

Massouma Tajik, 22 anos, programadora de informática descreve “cenas de pânico” no aeroporto onde se encontra, entre centenas de pessoas que tentaram embarcar num avião para o exterior. A profissional, citada pela Associated Press, disse que após seis horas no aeroporto ouviu disparos quando “uma multidão de homens e mulheres” tentavam entrar num avião.

De acordo com a Reuters, que cita testemunhas, pelo menos cinco pessoas morreram no aeroporto, que ainda é controlado pelos militares norte-americanos. Não é ainda claro como é que as pessoas morreram.

