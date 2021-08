A maior ameaça à segurança jurídica no Brasil tem nome, sobrenome e associado, chamam-se Luiz Fux e Banco Itaú

Resumo da notícia:

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

Pode parecer bobagem, apenas uma decisão corriqueira tomada em meio ao assombro do valor em questão, R$ 2,09 bilhões. Uma soma ‘extravagante’, conforme ditou Luiz Fux, mas que envolve também o maior player do mercado financeiro, o Banco Itaú e um outro personagem que atua nas sombras, o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Em 18 de setembro de 2020, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú, em um processo que transitou em julgado naquela Corte. Tratava-se de uma decisão corriqueira, apenas o cumprimento de uma sentença, em um processo que o Banco Itaú já havia sido multado por litigância de má-fé, e por mentir à justiça. Porém, seis dias depois de ter determinado o bloqueio, a magistrada recebeu um telefonema do Conselho Nacional de Justiça, informando-a que ela estava proibida de atuar no processo, e o mais grave, sua ordem de bloqueio havia sido cassada pelo Corregedor Interino do CNJ, e presidente, Luiz Fux. A alegação era que a juíza estava ‘levantando os valores’, o que era uma mentira, já que a ordem não havia sido cumprida pelo banco Itaú.

Ao cassar a decisão da juíza, Fux estava cometendo uma ilegalidade sem precedentes, indo contra os limites e atribuições do CNJ, estabelecidos pela Constituição Federal, e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o mais grave, fez isso para atender um banco cujo histórico de calotes e desrespeito às decisões judiciais, é tão grande quanto os lucros que vem acumulando.

Mesmo assim, o ministro optou por favorecer o calote do Banco Itaú, cuja manobra coloca em risco a segurança jurídica, transformando o Brasil em uma republiqueta onde nenhum investidor sério vai colocar seu dinheiro.

A manobra protagonizada por Fux no CNJ, atendendo ao pedido do banco, escancara as relações entre a alta cúpula do Judiciário com o sistema bancário, que nunca perde, e quando perde, não paga e fica por isso mesmo. A interferência ilegal do ministro requer esclarecimentos, em qualquer país minimamente sério, Fux seria convocado pelo Senado a prestar esclarecimentos sobre essa decisão, afrontosa, imoral e aviltante.

O calote promovido pelo Banco Itaú, patrocinado pelo ministro, já provocou um prejuízo de mais de R$ 580 milhões a parte vencedora do processo, já que as ações do banco só caem desde que o Itaú perdeu a ação. Em 18 de setembro de 2020 elas foram avaliadas em pouco mais de R$ 2,09 bilhões, e este ano valem pouco menos de R$ 1,5 bi.

Fux, e o Banco Itaú devem explicações à sociedade brasileira, que ainda tem esperanças de ver um Judiciário que realmente faça justiça, independente de quem sejam as partes envolvidas, afinal, a Constituição diz que a lei vale para todos, e Fux tem obrigação, por dever de ofício, de resguardar a Constituição e proteger as leis que regem este país.

