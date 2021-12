“A medicina do Bolsonaro” “Terraplanista, negacionista, mal-educado e grosso, na pandemia esse arremedo de presidente foi o corresponsável por mais de 615 mil mortes no Brasil”

O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um militar de média patente que foi expulso do Exército por insubordinação. Formado em Educação Física, o “Mito” sempre se orgulhou de nunca ter lido um só livro em toda a sua vida. Com capacidade intelectual e cognitiva muito limitada, chegou à presidência da República com o voto de mais de 57 milhões de eleitores brasileiros. Bolsonaro é incapaz de compreender as coisas mais simples da vida. Ainda assim, foi guinado ao poder possivelmente por ter passado a impressão de se tratar de um homem de letras e um profundo conhecedor das ciências. Bolsonaro, como o pouco tempo já se encarregou de mostrar, não entende de absolutamente nada. Terraplanista, negacionista, mal-educado e grosso, na pandemia esse arremedo de presidente foi o corresponsável por mais de 615 mil mortes no Brasil.

Sem nenhum conhecimento da medicina, da infectologia, da microbiologia ou mesmo da virologia, no começo da pandemia o “Bozo” disse que a Covid-19 “não passava de uma gripezinha” e que já havia um kit eficaz de remédios para combatê-la: Ivermectina, Cloroquina dentre outros medicamentos que, segundo a OMS e vários laboratórios de renome mundial, não tinham nenhuma eficácia para combater o vírus. Bolsonaro não sabia e nem sabe que só quem mata um vírus é o próprio organismo com a produção de anticorpos. O “remédio”, por mais amargo que seja, é manter a distância social e o isolamento das pessoas. O “Bozo” também foi contra essas medidas e por isso, incentivou criminosamente a aglomeração de pessoas para atingir a imunidade de rebanho. Sua política assassina induziu à morte mais de duzentas mil pessoas no Brasil.

Muitos seguidores ignorantes e tolos do “Bozo” seguiram os conselhos do seu capitão e se empanturraram com remédios ineficazes pensando estar se imunizando contra o vírus. O inútil tratamento precoce prescrito pelo estúpido presidente e seus seguidores serviu somente para enriquecer ainda mais alguns laboratórios e de nada adiantou para conter a praga. Hoje o país conta com quase 620 mil mortos e a única maneira de se deter a ameaça é a vacinação em massa da população. Aliás, o “Mito” de muitos brasileiros também foi contra a importação dessas vacinas e retardou o quanto pôde a chegada de imunizantes para o nosso povo. A CPI da Covid-19, por exemplo, responsabilizou o governo federal pela morte de muitos cidadãos por falta de vacina. Absurdo: o próprio líder dos brasileiros se orgulha até hoje de ainda não ter se vacinado.

Dessa vez, tanto o “Bozo” como o seu atual ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, tentam evitar no Brasil a vacinação de crianças entre cinco e onze anos contra a Covid-19. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já recomendou o procedimento, mas a medicina do “Bozo” é contra e certamente de tudo fará para deixar nossos pequenos sem a imunidade necessária. Talvez por tudo isso, o desastrado, desumano e insensível presidente brasileiro amargue índices tão baixos nas pesquisas de opinião para as próximas eleições num país onde mais de 94% de seus cidadãos são favoráveis à vacina. Bolsonaro, apesar de ainda ter uns 20% de aceitação popular, representa tudo de ruim que existe na política. Se nada entende de medicina nem de ciência, não devia ter se metido. Assim, teria evitado muitas mortes dos tolos e idiotas que teimaram em seguir suas orientações. E ainda teremos mais um ano com ele.

Professor Nazareno