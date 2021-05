A pedido de jair Montes 18 Municípios serão atendidos com 238 vigilantes

Sempre atuante e preocupado com a situação de dezenas de vigilantes que perderam o emprego com a desativação dos postos nas escolas públicas estaduais, o deputado estadual Jair Montes (AVANTE) tem articulado e cobrado junto ao Governador Marcos Rocha e o titular da Secretaria de Estado da Educação, secretário Suamy Vivecananda, uma solução para o caso.

Agora a Seduc informou que dia 7 de junho será aberta a licitação através de pregão eletrônico,menor preço por lote, para contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial Ostensiva, armada e desarmada, com cessão de mão de obra, equipamentos e insumos necessários, com vistas a atender à necessidade das Unidades Educacionais da Rede Pública Estadual especificadas no por um período de (06) seis meses.

A resposta do Governo foi enviada a Assembleia Legislativa em atendimento ao oficio do Gabinete do deputado Jair Montes n 2427/2021/Seduc.

O parlamentar agradeceu a sensibilidade do governador e ressaltou que isso era compromisso com a categoria.

“ Todos os dias eu recebo mensagens de homens e mulheres que eram vigilantes e perderam o emprego e pediam que algo fosse feito. Agora graças a Deus estamos mais perto de resolver essa situação. E por outro lado a preocupação não menos importante da necessidade de contratação destes profissionais tendo em vista os inúmeros casos de furtos, arrombamentos e depredação registrados constantemente, causando grande prejuízo aos cofres do Estado.” Destacou Jair Montes.

