A pedido do PL, TRE de Rondônia determina suspensão de divulgação de pesquisa eleitoral

Porto Velho, RO – O juiz de Direito Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa (foto), do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), determinou a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral feita pelo instituto Real Time Big Data, levantamento contratado pela Rede Record de Televisão.

Ele levou em conta a argumentação trazida aos autos pelos advogados do diretório regional do PL, atualmente sob o comando do senador Marcos Rogério.