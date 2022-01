A pirataria jurídica de Fux e do sobrinho de Barroso que gerou um calote bilionário do Itaú em um acionista via CNJ

A pirataria jurídica de Fux e do sobrinho de Barroso que gerou um calote bilionário do Itaú em um acionista via CNJ

O termo foi criado pelo senador Renan Calheiros em referência a gangue da Lava Jato, capitaneada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Para Renan, o que o ‘capitão’ Moro e seu imediato ‘Deltan Dallagnol’ fizeram foi ‘pirataria jurídica’, com a operação que, de fato, poderia ter mudado a história do país, mas revelou-se um engodo, com objetivo de arrecadar dinheiro e destruir as instituições, corrompendo e distorcendo o sistema judicial.

Eu me aproprio do termo e remeto a outro lavajatista que atua e preside a Suprema Corte, ministro Luiz Fux que literalmente pirateou o sistema judicial para favorecer o Banco Itaú em uma ação que o banco perdeu, chegando inclusive a ser multado por litigância de má-fé, mas não paga por conta da interferência ilegal de Fux no processo, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

E tudo foi orquestrado através do escritório de advocacia que pertence à família de Luís Roberto Barroso, comandado pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro.

No caso, a Constituição foi pirateada, assim como toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é que o CNJ não tem competência para interferir em decisões judiciais, e qualquer discussão ou recursos, devem ser feitos no processo.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Fux tentou dar ares de legalidade à manobra, justificando que trata-se de um processo com uma ”soma extremamente extravagante’’ como se a lei diferenciasse valores ou partes. Ela é igual para todos, ou pelo menos deveria ser.

Matéria Original:

https://politico.painelpolitico.com/a-pirataria-juridica-de-fux-e-do-sobrinho-de-barroso-que-gerou-um-calote-bilionario-do-itau-em-um-acionista-via-cnj/

Painel Político, Alan Alex