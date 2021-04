162 advogados são imunizados contra gripe H1N1 em três municípios de Rondônia

A vacinação aconteceu nesta segunda-feira (19) e segue durante toda essa semana no interior do estado

A Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO), deu início a primeira etapa da campanha de vacinação contra gripe H1N1 deste ano de 2021, no último dia 15 para a advocacia do estado de Rondônia. Somente nesta segunda-feira (19), 162 advogados(as) e 126 dependentes receberam o imunizante nos municípios de Ariquemes, Monte Negro e Buritis. Com essa campanha, OAB Rondônia e CAARO contribuem para reduzir a procura nas unidades básicas de saúde de profissionais afetados com sintomas gripais (confira a programação ao final).

A ação em Ariquemes aconteceu em sistema de drive thru em frente a sede da Subseção, como forma de evitar a aglomeração e dar maior celeridade ao procedimento. Já em Monte Negro e Buritis, foi utilizado um ponto fixo em cada uma das localidades para a equipe vacinar os profissionais.

Imunizada a advogada Bruna Bobato, de Alto Paraíso, destaca que a atitude da OAB e CAARO é muito oportuna, pois garante a saúde da classe.

Para o presidente da CAARO, Elton Fülber, a campanha visa facilitar o acesso à vacina para os advogados e acima de tudo cuidar da advocacia, garantindo saúde para que os mesmos possam exercer seu mister.

Elton Assis, destaca que a campanha de vacinação é um trabalho realizado pela instituição anualmente, como forma de cumprir com a sua missão assistencial à saúde da classe e ainda de valorizar a dignificar a atividade.

O presidente da Subseção de Ariquemes, Brian Griel, afirmou que a realização da vacinação no município resultou em grande adesão da classe e que agora estes poderão trabalhar mais tranquilos, vacinados contra a gripe.

Para se vacinar é preciso agendar no site da CAARO

A campanha de vacinação percorrerá ainda todas as Subseções da OAB Rondônia e alguns municípios adjacentes. Mas, para garantir a imunização é preciso que o advogado(a) se cadastre no aplicativo Credencial CAARO e realize o agendamento prévio no site da Caixa de Assistência. (Agende AQUI). Para os dependentes a vacina tem o custo de R$ 60,00 e pode ser pago, via PIX ou via cartão de crédito/débito.

Confira Programação: