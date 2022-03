A vida dentro de um hospital pediátrico de um país em guerra

Volodymyr tem apenas 13 anos mas a guerra já lhe tirou tanto. Está no hospital infantil Okhmatdyt em Kiev, depois de ter sido baleado no rosto no dia 26 de fevereiro, dois dias após o início da invasão de Putin.

O seu pai e o seu primo foram mortos quando o seu carro foi atingido por tiros. Volodymyr foi baleado no maxilar, nas costas, no braço e na perna.

“Ele ainda não pode andar, mas os médicos disseram-lhe que mais tarde conseguirá se colocar em pé”, diz a sua mãe, citada pela AFP. Natalia, de 34 anos, está exausta. Nas fotos, aparece sentada numa cama ao lado do seu filho.

Ela também foi ferida no tiroteio. “Os meus ferimentos vão sarar, mas não posso reanimar o meu marido, e também não posso reanimar o meu sobrinho. Ele tinha seis anos de idade”.

Antes da guerra, Vovo, como é apelidado, adorava as mesmas coisas que os adolescentes em qualquer parte do mundo – estar no telefone e levar o seu cão para passear, diz a mãe. Agora, senta-se apático na cama e tem no rosto uma cicatriz desde o maxilar até à risca loira do cabelo.

Após três semanas no hospital, Volodymyr ainda terá que realizar mais cirurgias.

Aldar tem apenas 5 anos e também passou a viver neste hospital. Com ele tem a mãe, Maria Mass, de 30 anos. Ele tem uma doença rara, síndrome de Rothmund-Thomson. Fugiram de Hostomel quando os russos atacaram e não foram atingidos por sorte. Demoraram 12 horas a fazer a viagem de 25 km. Eles são de Donetsk e foram para Kiev em 2014 para escapar à guerra. Depois foram viver para Hostomel e a guerra voltou a encontrá-los.

Yura tem 9 anos e se feriu com um machado enquanto cortava madeira. Queria ajudar o pai a cortar lenha para se manter quente e perdeu parte de dois dedos da mão esquerda.

Ivan Ivanovich tem 83 anos e também agora neste hospital, rodeado de crianças. Foi ferido após uma bomba ter explodido ao lado da sua casa em Hostomel, a norte de Kiev.

Este é o maior hospital infantil da Ucrânia e quem ali trabalha também dali não pode sair. “É realmente terrível, é um desafio, é terrível”, diz a pediatra Svitlana Onysko.

“Vivemos no hospital, não vamos para casa; estamos disponíveis 24/7, a qualquer hora – dia, noite, manhã, noite, nos apressamos a ajudar as crianças, e é realmente terrível e difícil”, diz.

A maior parte do pessoal do hospital não tinha qualquer experiência real de guerra. “Talvez depois da guerra alguns de nós precisem de apoio psicológico, mas agora concentramo-nos apenas no tratamento de pessoas, no tratamento de crianças”.

Kiev foi até agora poupado ao pior dos bombardeios russos, contudo a administração da cidade diz que quatro crianças foram mortas e 16 ficaram feridas na capital.