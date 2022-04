Abertas as inscrições para o 3° Prêmio Não Aceito Corrupção De acordo com o presidente do Inac, Roberto Livianu, que também é procurador de Justiça criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo, o prêmio pretende melhorar o combate à corrupção no Brasil por meio da exemplos práticos

