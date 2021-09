Abertas inscrições para “1ª Descida de Caiaque” em Cabixi

Estão abertas as inscrições para a “1ª Descida de Caiaque no rio Cabixi” no dia 25 de setembro, a partir das 07h. Para participar será necessário a doação de três quilos de alimentos que serão destinados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabixi (APAE).

O roteiro terá a saída do porto do Vaguinho a 15 km da cidade até a Vila São João no Rio Guaporé. Só serão permitidos uso de remo e caiaque, e crianças menores só podem participar com autorização assinada pelos responsáveis. O almoço terá o custo de R$ 30,00.

As inscrições devem ser feitas através do whatsapp 9 8129-2850, com envio da ficha anexa na matéria.

Via Extraderondonia