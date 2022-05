Abolição da Escravatura – Senador de Rondônia lembra que negros ainda sofrem preconceito e humilhação nas escolas Confúcio Moura, do MDB, usou a Tribuna do Senado para falar acerca do 13 de maio de 22

Porto Velho, RO – O senador de Rondônia Confúcio Moura, do MDB, usou a Tribuna do Senado Federal a fim de discursar acerca do 13 de Maio, data em que marca os 134 anos da Aboliação da Escravatura no Brasil. Esta, sacramentada pela Lei Áurea.

O emedebista relembrou, no entanto, que apesar de mais de um século da normativa negros ainda sofrem preconceito e são humilhados de maneira rotineira, inclusive nas escolas.

Na Agência Senado, a reportagem alega que Confúcio Moura destacou que a Lei Áurea foi importante para a liberdade dos negros brasileiros, escravizados por muitos anos. “Havia o comércio de negros, eram comercializados, vendidos em praça pública, submetidos a trabalhos forçados, e isso os estigmatizou. Libertamos e os largamos à própria sorte. Os quilombos existentes ainda hoje demonstram que a segregação continuou. Também hoje a gente observa ainda o preconceito. Você pode ver isso em um jogo de futebol – recentemente, acho que foi na Argentina, e até no Brasil mesmo –, as torcidas ridicularizam jogadores negros ofensivamente”, lamentou.

O senador também lembrou o bullying nas escolas contra os negros e que o preconceito ofensivo, humilhante, traz sequelas permanentes na vida, no crescimento das crianças e adolescentes. “Darcy Ribeiro falava o seguinte: não temos aqui uma raça pura, no Brasil, tem aqui as ninhadas, aqui e acolá, de brancos, aqui e ali tem as suas colônias, mas, no grosso, no grosso, o povo brasileiro é mestiço, o povo brasileiro é uma mistura de tudo, do branco, do índio, do negro”, discursou Confúcio Moura.

De acordo com o parlamentar, Darcy Ribeiro, no seu livro – O Povo Brasileiro, dizia que a mestiçagem é que dá a beleza do brasileiro. “É muito importante destacar isso e agradecer aos negros por tudo que fizeram pelo Brasil, carregando nos braços, nas costas, no suor, sob tortura, a economia, a riqueza para poucos”, falou.

Confúcio enfatizou ainda que a maneira de mitigar o racismo estrutural é investir cada vez na educação, em políticas inclusivas, em cidadania. “Então, temos que preparar isso através de escolas de qualidade, inclusiva, para todos. Isto é fundamental para combater discriminação racial, isto é indispensável: levar a dignidade, a cidadania e os direitos que não foram oferecidos no momento certo da abolição da escravatura, nem tivemos preocupação com isso. Quase todos os governos não tiveram o cuidado de oferecer direitos iguais para todos. E direitos iguais não são apenas as leis, no Código Penal ou no Código Civil. Não, direitos iguais na escola, nas oportunidades, enfim, em todos os aspectos da vida humana, de maneira igualitária”, concluiu o parlamentar.

