Abusos como o de Fux no CNJ para ajudar Itaú seriam evitados com fim de decisões monocráticas

Abusos como o de Fux no CNJ para ajudar Itaú seriam evitados com fim de decisões monocráticas

Em março do ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a limitação das decisões monocráticas por integrantes da Corte. Na avaliação dele, quando apenas um magistrado decide, e não o colegiado, o debate acaba personalizado.

“Nós precisamos estancar decisões cautelares monocráticas que imputam ao tribunal a posição de um único ministro”, disse em seminário virtual promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

A opinião de Barroso encontra suporte, quem diria, em Luiz Fux, que defende o fim das decisões monocráticas, mas isso apenas em discurso, pois na prática ele continua segurando alguns casos que lhe interessam, como a decisão sobre o juiz de garantias, que por decisão de Fux está sob liminar desde o início de 2020 no Supremo Tribunal Federal, e a interferência abusiva em ação judicial para favorecer o Banco Itaú, via Conselho Nacional de Justiça.

E o mais importante, o advogado do Banco Itaú neste processo é nada menos que Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório do ministro Luís Roberto Barroso.

A decisão de Fux, além de abusiva, é flagrantemente ilegal, e foi baseada em falsas acusações promovidas pelos advogados do banco, que, sem ter como recorrer no processo, criaram uma série de narrativas sem provas, contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que havia determinado um bloqueio judicial nas contas do Itaú em cumprimento a execução de processo que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará.

Fux não teve nenhum cuidado em determinar que a magistrada se abstivesse de promover atos no processo, e ainda determinou (e isso é ilegal) que a juíza ‘desbloqueasse e devolvesse ao banco qualquer valor’ que porventura tivesse sido indisponibilizado através de sua decisão.

O advogado do banco, sobrinho de Barroso, havia informado a Fux, através de uma reclamação feita ao Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria do TJPA, que eles haviam sido ‘impedidos de acessar os autos’, mas ele não contou que estava sem procuração, e como o processo tramita sob segredo de justiça a pedido do próprio banco, apenas partes habilitadas no processo podem ter acesso. Ele também não indicou que o advogado habilitado, não apenas acessou como também fotografou as peças e enviou aos demais, portanto, foi uma falsa acusação.

Outro ponto que ele alegou foi que a juíza deveria ter ‘feito prévia comunicação sobre o bloqueio’, o que vai contra o Novo Código de Processo Civil, que aliás, foi redigido sobre a presidência de Fux, que conhece o texto de cor e salteado. Mas isso não foi obstáculo para que o ministro acatasse a bizarrice promovida pelos advogados do banco.

E o mais grave de toda essa celeuma foi a falsa comunicação de que a juíza estaria ‘levantando os valores bloqueados’. A ordem de bloqueio da juíza não foi cumprida. O sistema do Itaú, convenientemente, apresentou problemas de compatibilidade com o SISBAJUD entre os dias 17 a 25 de setembro de 2020 e todos os bloqueios tiveram que ser refeitos posteriormente. A ordem da juíza foi emitida no dia 18.

Todas as acusações feitas pelos advogados foram contestadas e comprovadas pela juíza. A reclamação foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Pará, que manteve a magistrada no processo, e aguarda a decisão do CNJ.

A interferência de Fux foi levada por ele ao plenário do CNJ em 6 de outubro de 2020, e desde então a reclamação contra a juíza está parada, já que o ministro não pauta o processo.

A decisão monocrática de Fux segue valendo. Para variar, o ministro fala, mas não faz.

Leia a matéria completa em Painel Político