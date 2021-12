Ação conjunta da PM e Civil de Rondônia e Acre prende quadrilha especializada em roubo de caminhonetes

No início da manhã desta terça-feira (21), no distrito de Vista Alegre do Abunã, uma ação conjunta de policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron) de Rondônia, 9° BPM e BPA, agentes civis e Polícia do Acre, resultou na prisão de cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonete.

A ação, que faz parte da Operação Hórus, contou com efetivo de mais de 20 Policiais Civis e Militares, que cumpriram as prisões, além dos mandados de busca e apreensão, em diversos endereços no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

O trabalho em conjunto das forças policiais na fronteira, visa coibir o roubo de veículos e consequentemente o tráfico de drogas, haja vista, que os automóveis roubados pela quadrilha, eram usados como moeda de troca na Bolívia.

rondoniagora