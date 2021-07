Ação conjunta entre PMRO e PMMT resulta na prisão de um suspeito e apreensão de 10 kg de pasta base

A ação integrada entre as Polícias Militares de Rondônia e do Mato Grosso resultou na prisão de um suspeito, na apreensão de um veículo e 10 quilos de pasta base de cocaína. A prisão ocorreu no município de Juína/MT.

Após a Polícia Militar de Cacoal repassar à Polícia Militar do Mato Grosso informações dando conta que um indivíduo estaria transportando droga com destino àquele estado e passando também as características do veículo que ele provavelmente utilizava para fazer esse transporte, os militares do estado do Mato Grosso conseguiram efetuar a abordagem ao suspeito, localizando, durante a busca, a droga.

O homem foi abordado na Rodovia 174 entre os municípios de Vilhena e Juína, e se trata de um empresário cacoalense de 35 anos de idade. Ele conduzia uma Pick Up Fiat strada, que durante a abordagem demostrou muito nervosismo, motivo esse que fez os policiais procederem uma busca minuciosa, logrando êxito em localizar dentro das carenagens do veículo, uma quantidade de aproximadamente 10 KG de pasta base para a produção de cocaína. Segundo o suspeito, a droga teria destino ao estado do Pará, porém não disse pra quem ela seria entregue.

A Polícia do estado de Rondônia informou que o suspeito já teria passagem pelo crime de tráfico de drogas e que essa investigação já ocorria a alguns meses na cidade de Cacoal, sendo na data oportuna (05/07), realizada a prisão do suspeito e a apreensão da droga.

Via PM-RO