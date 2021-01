Ação conjunta entre PRF e SEFIN apreende mais de R$ 700 mil em joias

Na quarta-feira, 27, A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vilhena, em operação com a Secretaria Estadual de Finanças de Rondônia (SEFIN/RO) na BR 364, constatou um carregamento de mercadorias confeccionadas em ouro, transportadas em um veículo de passeio, em situação característica de fraude fiscal.

O condutor do automóvel disse ser representante comercial no ramo de joias e trazia os documentos que comprovavam a origem do produto, porém, ludibriou a passagem nos postos alfandegários estaduais do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

No total, 02 mostruários com colares de ouro e mais 03 caixas com divisórias contendo itens menores (brincos, pingentes e anéis), avaliados em R$ 731.676,34 (setecentos e trinta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) foram identificados e encaminhados à SEFIN/RO. O proprietário das joias responderá por crime de sonegação fiscal.

Via assessoria