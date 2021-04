Ação “Detran pela Vida” é reforçada em Cacoal; dois mil condutores foram abordados

Promover a conscientização junto aos condutores de veículos tem sido o objetivo principal das ação de fiscalização voltadas ao trânsito coordenadas pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Em Cacoal, a ação “Detran pela Vida” tem buscado orientar quanto às regras e cuidados no trânsito, incluindo alterações recentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a atividade, os condutores também sanam dúvidas quanto às atividades de atendimento e serviços na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município. Aproveitando as ações, os servidores do Detran tem buscado enfatizar medidas pontuais que contribuem para enfrentamento à covid-19.

Estão sendo feitas abordagens rápidas nas ruas e avenidas, sempre mantendo o distanciamento e os cuidados necessários, e de forma simultânea, atividades de ronda, visando coibir aglomerações e atividades em desconformidade com os decretos em vigência.

“Temos focado também na questão da covid-19, ressaltando a importância do uso de máscaras e de álcool 70%. É um esforço individual em prol da coletividade”, detalha o chefe de seção de fiscalização regional de Cacoal, Diones Cezar Pereira Fuentes.

Desde o início das atividades, 15 ações já foram realizadas no município e 2241 veículos foram abordados. São aproximadamente 150 abordagens por operação. “O objetivo principal dessas atividades tem sido alertar a população para os riscos de contaminação e crescimento dos casos em nossa região. Orientamos os passageiros a sair somente em caso de necessidade ou a trabalho”, completa o chefe de fiscalização.

Via Secom