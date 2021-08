Acidente entre dois veículos na RO-470 deixa um morto e vários feridos

A Polícia Militar registrou, no início da madrugada deste domingo (15), um grave acidente de trânsito envolvendo um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. Infelizmente, o acidente resultou em uma morte e vários feridos. A colisão frontal aconteceu por volta de 01h20, próximo à ponte do Rio Paraíso, na altura do km 32 da RO-470, conhecida como linha 200, zona rural do Município de Vale do Paraíso.

Segundo a polícia, ao chegarem ao local, depararam-se com os dois veículos envolvidos no acidente, um Fiat Uno, de cor prata, que seguia no sentido Vale do Paraíso/Ouro Preto do Oeste e um Volkswagen Gol, de cor prata, que transitava rumo a Vale do Paraíso. De acordo com ocupantes do automóvel Gol relataram que, a colisão ocorreu logo após a ponte do Rio Paraíso.

Os militares constataram que o automóvel Uno era conduzido por Douglas, de 30 anos, que morreu no local devido aos ferimentos causados pelo forte impacto. E que no Fiat havia outros dois ocupantes, um homem de 36 anos que foi levado ao Hospital de Vale do Paraíso, onde ficou em observação, e um jovem de 22 anos, que teve que ser transferido para Hospital de Ji-Paraná por suspeita de ter perfurado o pulmão.

No boletim policial também foi narrado que o motorista do Gol, um homem de 36 anos, sofreu fratura no fêmur e também foi transferido para a unidade hospitalar da cidade de Ji-Paraná. Os outros três ocupantes do automóvel foram socorridos no Hospital de Vale do Paraíso e ficaram sob observação médica.

A Polícia Militar acionou a Perícia Técnica, que foi ao local e realizou os trabalhos periciais. O corpo foi liberado para a funerária para os serviços fúnebres.

Via Gazeta Central