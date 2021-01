Acidente envolvendo duas carretas e um carro deixa feridos na BR-364

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira, 20, na BR-364, a cerca de 10 km antes do distrito do Guaporé, a 90 km de Vilhena (RO).

De acordo com informações levantadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Vilhena, que foi acionado e conduziu as vítimas ao Hospital Regional, duas carretas acabaram se “tocando” frontalmente na rodovia, em uma ultrapassagem, e o condutor do veículo de passeio não conseguiu frear a tempo, colidindo com a traseira de uma delas, que trafegava o sentido Porto Velho/Vilhena.

No carro estavam quatro homens, porém, apesar do impacto ter sido forte, chegando a destruir a frente do veículo, o motorista e um dos passageiros do banco de trás sofreram apenas ferimentos leves. Os outros dois passageiros e os motoristas das carretas saíram ilesos.

Ainda segundo informações obtidas pelo site, todos os ocupantes do carro são moradores de Vilhena e voltavam de um sítio nas proximidades do distrito do Guaporé.

