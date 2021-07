Ações de vacinação contra a covid-19 têm refletido na redução de casos da doença; medidas de prevenção devem ser mantidas O coordenador do Cievs, Kerry Alesson, explicou que a redução da taxa média de óbitos, equivalente à do mesmo período entre março e junho de 2020 quando o “cenário era muito desafiador”

Por Abdoral Cardoso/Secom

Publicada em 20/07/2021 às 11h04

Rondônia registrou domingo (18) apenas um óbito por covid-19 no município de Ariquemes. Nas últimas 24 horas, segundo o Centro de Informação e Vigilância em Saúde (Cievs) da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), foi constatada também a menor quantidade de casos ativos em comparação com o primeiro pico da pandemia registrado entre os meses de março e abril do ano passado.

Os dias com maior registro de casos foram 22 de julho de 2020, com 2.302 casos, e 16 de março de 2021 com 1.960 registros em um dia. Nesse último domingo foram confirmados somente 70 casos novos de covid-19 no Estado.

O coordenador do Cievs, Kerry Alesson, explicou que a redução da taxa média de óbitos, equivalente à do mesmo período entre março e junho de 2020 quando o “cenário era muito desafiador”, mas com poucas mortes, é resultado principalmente da campanha de vacinação. Rondônia já superou a marca de mais de 1 milhão de vacinas recebidas e, de acordo com Alesson, mais de 800 mil pessoas (819.641) já foram vacinadas, com a aplicação da 1ª dose (618.953 pessoas).

Os números são otimistas, ressalta o coordenador, ao fazer um apelo aos gestores municipais para que acelerem as campanhas de vacinação e a vigilância dos casos ativos para evitar o agravamento dos sintomas em pessoas infectadas e as complicações que as vezes levam à internação hospitalar.

Também é importante que cada cidadão mantenha as medidas de prevenção como uso de máscara e álcool em gel 70%, além de outras medidas importantes para evitar o contágio. São ações que estão sendo desenvolvidas e orientadas pelo Governo de Rondônia para que a população possa ser protegida contra o vírus.

A manutenção da vigilância ativa de casos na Capital e municípios do interior é também uma forma de se manter a transparência e qualidade das informações diárias sobre a pandemia.