Ações federais contra crimes de invasão de terras em Rondônia são debatidas em Brasília

Os recentes casos de invasão de propriedades rurais em municípios rondonienses foram citados pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, na tarde desta quarta-feira (28), no Ministério da Economia, em Brasília, durante reunião articulada pelo secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia com a presença de representantes de diversos órgãos que atuam na segurança pública, com o objetivo de acabar com estes crimes na região Norte.

O governador abriu a reunião pontuando casos que têm ocorrido no Estado e que, segundo ele, têm assombrado famílias que tiram seu sustento da produção rural. “Estamos trabalhando há meses na resolução destes casos que vem acontecendo com uma violência absurda, envolvendo tortura”, explicou. O governador relembrou a morte de militares na fazenda Mutum-Paraná. Após o crime fizeram uma emboscada a policiais que patrulhavam a área. Esta ação resultou na morte de um policial e vários agentes foram feridos.

Após a apresentação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida, sobre as atividades destes grupos invasores, Nabhan Garcia reiterou o compromisso firmado com o governo de Rondônia para articular entes federais na proteção do cidadão do Estado. “Estas fotos e vídeos mostram a ação de grupos treinados. Estes não são movimentos sociais legítimos que pedem terras para cultivar”, acrescentou. Ele reforçou que o modo de agir destas pessoas e seu armamento são um risco real ao Brasil. “Estou vendo como se fosse um braço das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em nosso país, afirmou.

A deputada federal Bia Kicis afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados está aberta ao apoio que o governador necessitar dentro da competência que lhe cabe. Ela recebeu a recomendação de criar audiências públicas sobre o tema, para que a população tome ciência do que realmente acontece nas regiões de fronteira do Brasil.

Ao final da reunião ficou encaminhado que seria solicitada a presença da Força Nacional na região, para retirada dos criminosos com um plano estruturado entre as policias e forças de segurança para garantir a reintegração das terras pelos proprietários. Também ficou agendada reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para solicitar que seja implementada a ação em Rondônia.

Participaram da reunião representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ministérios da Justiça, Defesa e do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Procuradoria-Geral da República, secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM Valdemir Carlos de Góes, o superintendente de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), Augusto Leonel, o secretário de Segurança Pública, coronel Hélio Pachá, entre outros representantes da segurança pública.

