Acordo permite abertura do comércio no feriado do Dia do Trabalho em Porto Velho

Um acordo firmado nesta quarta-feira (28), entre a Fecomércio, Sindicatos Patronais Filiados e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Bens e Serviços de Porto Velho (Sindecom), vai permitir a abertura do comércio de Porto Velho, no próximo sábado (1), Dia do Trabalho.

O aditivo foi negociado com os membros da Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho da Fecomércio e representantes do Sindecom, as empresas que utilizarem a mão- de-obra no feriado deverão enviar a relação com os nomes dos empregados para a federação para oficializar a adesão ao termo aditivo. Os trabalhadores serão remunerados com 100% da hora extra.

De acordo com o presidente da Fecomércio, Raniery Coelho a medida mais uma vez atende ao clamor dos empresários que precisam manter seus empreendimentos funcionando, gerando emprego e renda.

Já no interior, a Fecomércio informou que as empresas não poderão usar a mão de obra de seus funcionários por causa da sentença judicial em ação movida pelo Sintracom. Quem desobedecer pode ser multado.

Via assessoria