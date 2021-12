Acusada pelo sobrinho de Barroso de ser ‘parcial’ no caso do calote do Itaú, juíza que mandou bloquear R$ 2,09 bi decidiu a favor do banco em greve

O Banco Itaú e a Itaú Corretora, através do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, apresentou denúncia ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, em setembro de 2020 contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, acusada pelas instituições de ter sido “parcial” em uma ação que transitou em julgado e condenou o Itaú a pagar pouco mais de R$ 2 bilhões a um acionista.

A magistrada determinou em 18 de setembro de 2020, o bloqueio via SISBAJUD de R$ 2,09 bilhões em 76 CNPJs pertencentes ao Itaú. Não foi encontrado nenhum centavo nas contas, mesmo assim o banco alegou em denúncia ao CNJ que “a juíza havia autorizado o levantamento (saque) do dinheiro”, e ainda, que ela foi ‘parcial’ em sua decisão por não ter comunicado previamente o banco sobre o bloqueio. A corregedoria do TJPA concluiu que a magistrada agiu estritamente dentro da lei em outubro deste ano.

Em 2013 a juíza foi repudiada e ameaçada de ser denunciada ao CNJ por ter dado liminar favorável ao Itaú e outras instituições financeiras contra uma greve dos bancários. Na época vários sindicatos assinaram uma nota de repúdio contra a juíza.

O processo 0035211-78.2002.8.14.0301 tramita na justiça do Pará há 18 anos. O juiz original da causa, após 6 anos com a ação parada, deu-se por impedido por “motivos particulares” e o processo foi redistribuído. A juíza afirma ter lido todos os 10 volumes e cumprindo o que determina o Código de Processo Civil e em 18 de setembro determinou o bloqueio judicial dos valores. Estranhamente não foi encontrado nenhum centavo nas contas e os advogados do Itaú foram recebidos pela juíza e tiveram acesso a todo o processo.

O banco então enviou um comunicado ao Tribunal de Justiça do Pará alegando que o dinheiro não aparecia no SISBAJUD “por uma falha sistêmica” do sistema usado pelo judiciário. Mas o dinheiro não estava nas contas, conforme telas enviadas pelo próprio Itaú.

Para ganhar tempo na ação, que já está em fase de execução, o banco denunciou a juíza ao CNJ e o próprio presidente do Conselho, ministro Luiz Fux, determinou, por telefone, que a magistrada se abstivesse de movimentar a ação, em uma clara e ilegal interferência do Conselho em uma decisão judicial.

Fux vem segurando o processo fora da pauta do CNJ desde outubro de 2020, sem nenhuma previsão de conclusão, mantendo a magistrada como suspeita, e o banco sem pagar o que deve.

A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos tem um longo histórico de decisões contra acusados de corrupção no Pará. Em decisão recente de maio deste ano, ela determinou o bloqueio de bens e passaportes de empresários que entregaram respiradores errados ao governo do Pará.

A juíza tem uma ficha funcional limpa, sem nenhuma acusação dessa natureza. O banco vem manobrando para ganhar tempo tentando dar nulidade a um ato de natureza processual através do CNJ, que não é instância revisional.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

