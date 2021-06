Acusado de assassinato em bebedeira é espancado por populares e também morre

O jovem Maurício Dias dos Santos, de 19 anos, foi morto a facadas na noite de domingo (13), em uma residência, localizada na Rua Elizeu Visconti, no Bairro Pantanal, na Zona Leste de Porto Velho. O acusado de matar a vítima, Gedeon Prudêncio da Silva Filho, 25 anos, foi espancado até a morte. De acordo com relatos de testemunhas repassadas a policiais militares, a vítima e o agressor teriam usado drogas.

Segundo a ocorrência, Gedeon matou Maurício com uma facada no tórax. A vítima ainda foi socorrida com vida até a UPA Leste, mas não resistiu e morreu ao dar entrada.

Revoltados, familiares e populares perseguiram Gedeon e o agrediram com várias pauladas na cabeça. Mesmo lesionado, ele conseguiu se esconder no forro de uma residência, no bairro Escola de Polícia.

Uma guarnição da PM, que atendia ocorrência de roubo ainda tentou salvar o acusado, mas ele acabou morrendo. Não foi possível localizar os agressores.

