Acusado de matar trabalhador durante assalto é preso pela Polícia Civil em Porto Velho

O foragido César J.S., foi localizado e preso por policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, acusado de matar o trabalhador Josimar Noé dos Santos, 37 anos, na tarde do dia 6 de março de março de 2020 em frente a uma loja de material de construção, localizada na Avenida José Vieira Caula, Bairro Cuniã, em Porto Velho. Os demais envolvidos já foram presos.

No dia do crime, os assaltantes perseguiram dois idosos que haviam acabado de sacar dinheiro de uma agência bancária, localizado na Avenida Vieira Caúla, bairro Igarapé.

No momento em que o casal chegava na loja de material de construção os criminosos anunciaram o roubo. Durante a ação, os bandidos se depararam com um policial penal, que tentou evitar o crime. Houve troca de tiros.

Um dos disparos atingiu o policial penal. Josimar, que estava saindo do material de construção foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu na hora.

Durante as investigações, os policiais identificaram todos os envolvidos no crime. Cesar José foi o autor do disparo que tirou a vida de Josimar e atingiu o policial.

Com a identificação dos criminosos, a Justiça decretou a prisão temporária de todos os envolvidos. Para prender os bandidos, a Polícia Civil deflagrou a Operação Olhos de Águia, que prendeu quatro participantes do crime. Cesar Santana não foi encontrado no dia da ação e foi considerado foragido.

Preso, Cesar Santana foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

