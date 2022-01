Adelino Follador faz homenagem aos 40 anos do estado de Rondônia e destaca sua liderança na Amazônia

Prestando suas homenagens pelo aniversário de 40 anos do Estado de Rondônia, o deputado Adelino Follador (DEM) fez uma declaração de amor ao estado, destacando sua obstinação e vocação para ser grande e servir de modelo de desenvolvimento para liderar os demais entes da Amazônia Ocidental, onde é considerado o mais próspero, uma potência econômica do Brasil.

Ao citar sua grande jornada pelo então Território Federal de Rondônia, lembrando-se do governador Jorge Teixeira, Follador disse que em 1977, quando chegou a Ariquemes, tudo estava por fazer. “Nós partimos do nada, de uma agropecuária de subsistência, que nem registro tinha, para chegarmos em 2021 com um desempenho espetacular neste setor”, disse apontando o complexo de exportações de Rondônia, que só no ano passado movimentou US$ 1,5 bilhão (dólares), colocando sua produção de carne, soja, etc. em mercados internacionais exigentes como o Oriente Médio, China e Estados Unidos, entre outros.

Follador voltou a falar de obstinação para citar seus companheiros de jornada, os “cacaieiros” – trabalhadores que se embrenhavam e desbravavam a floresta carregando seus pertences e o que comer num saco -, para realizar o grande sonho de ter um pedaço de terra para chamar de seu, e partir daí, sonho e realidade evoluíram e tornaram-se um só para formar o ideal de construir um estado, Rondônia. “Tenho imenso orgulho de ter participado dessa epopeia, dessa grande aventura, para construção de nosso estado” disse.

O deputado disse que viu muita coisa nesses 40 anos de vida do Estado de Rondônia, algumas desagradáveis, mas a maioria digna de reconhecimento, em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura rural, com a abertura e conservação de estradas que carreiam o desenvolvimento para garantir o manejo e estrutura de escoamento das safras de milhares de hectares de lavouras de soja, milho, café, feijão, cacau, algodão, etc. Follador citou especialmente a produção de bovinos que conta com mais de 15 milhões de cabeças de gado leite e de corte nos pastos, da produção de frango, peixe e suínos, três setores do agro que também integram a pauta de exportação e têm importância e destaque na balança comercial do Estado.

“Ser um dos estados mais jovens da Amazônia e ostentar um desempenho de campeão, de líder em produção econômica na região é motivo de muita alegria e orgulho para todos os rondonienses”, disse Adelino Follador ao prestar sua homenagem ao Estado pelos 40 anos de vida administrativa consolidada. O Estado de Rondônia foi criado em 22 de dezembro de 1981 pela Lei Complementar nº 41, mas só foi instalado 14 dias depois, em 4 de janeiro de 1982, simultaneamente à posse do seu primeiro governador, coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão.

Texto e foto: Assessoria