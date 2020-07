Adelino Follador indica ao Governo o fornecimento de notebooks ou tabletes aos alunos da rede pública

Nesta semana, o deputado Adelino Follador (DEM) enviou ofício indicando ao Governo do Estado, com cópia a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), a necessidade urgente do fornecimento de notebooks ou tabletes aos alunos da rede pública estadual de ensino no estado de Rondônia.

O deputado destaca que neste período de pandemia, em que as aulas estão sendo desenvolvidas remotamente, alunos carentes da rede pública estadual de ensino não conseguem acompanhar as atividades propostas pelos professores, por falta de equipamento adequado para o desenvolvimento e acompanhamento via internet.

Ainda segundo o parlamentar, esta é uma das principais queixas dos pais e professores, pois nem todos os alunos possui um equipamento ou computador com as configurações adequadas para assistirem as aulas online.

“Os que possuem, precisam dividir com os irmãos, pais, ou seja, é o equipamento utilizado por toda a família. O que indicamos é a aquisição de um notebook ou tablete com uma boa configuração de hardware para facilitar o acesso e qualificar as atividades remotas desenvolvidas pelos alunos enquanto ele estiver estudando em casa, para atender as exigências da escola, neste momento de crise em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19”. Concluiu Adelino.

