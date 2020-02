Adelino Follador participa da entrega de equipamentos para a associação Rural de Campo Novo

Dezenas de famílias de pequenos agricultores da Associação dos Produtores Rurais Nova Esperança (Asprune), da Linha C-06 de Campo Novo de Rondônia, estão sendo beneficiadas com os equipamentos adquiridos através de emenda parlamentar no valor de R$ 28 mil, destinado pelo deputado estadual Adelino Follador (DEM), atendendo ao pedido da Maria Socorro e do Tiziu da 06.

No sábado (01) o deputado Adelino participou da entrega de uma grade de 14 discos, broca de perfurador de solo e espalhador de calcário aos associados, o que irá proporcionar a melhora da qualidade do trabalho, aumento da produtividade, e consequentemente a renda das famílias.

“Fico muito feliz em participar de momentos como este, todos sabem que eu sou apaixonado pela agricultura, e poder contribuir para que os agricultores familiares tenham condições de produzir mais e melhor é muito gratificante, parabéns ao presidente da associação, Márcio Clei, e todos associados que estão sempre buscando melhorar a vida da comunidade”, declarou Adelino.

“Agradecemos imensamente ao deputado Adelino e toda sua equipe que se esforça ao máximo para que os recursos sejam pagos, e os pequenos agricultores da Asprune reconhecem o quanto é importante esse apoio, e nossa forma de agradecer será com mais produção”, comentou o presidente da associação, Marcio Clei.

Certificados

Ainda em Campo Novo de Rondônia, junto com a Maria Socorro, o deputado Adelino Follador participou, na Câmara Municipal de Vereadores, da entrega dos certificados aos participantes da Oficina de Oratória e Comunicação no Serviço Público, ministrado pela Escola do Legislativo para 42 alunos do município.

