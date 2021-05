Adelino Follador participar de reunião com Bombeiros Civis de Rondônia

A reunião contou com a presença do vereador Jorge Camelô (PROS), Bombeiros (a) Civil, e foi liderada pelo vice-presidente do Sindicato dos Bombeiros Civil do estado de Rondônia, Rick Nels Louzero Rodrigues, em que acrescentou alguns pontos que podem ser inseridos no Projeto de Lei, que vem de encontro com o anseio dos profissionais.

“Esta é uma pauta que exige mais discussões para que seja gerado o resultado esperado por todos”, disse Adelino.

Atualmente a categoria conta com cerca de duzentos Bombeiros Civis formados no município de Ariquemes e mais de três mil no estado.

Via ALE-RO