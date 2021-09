Adolescente de 14 anos é detido suspeito de matar irmão de apenas dois anos de idade

Um adolescente de 14 anos foi detido após ter matado o irmão de apenas dois anos. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (2), na fronteira do Brasil com o Paraguai. A criança foi achada morta em casa, no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta-Porã, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com reportagem da agência O Globo, a mãe dos dois encontrou o corpo do filho. Porém, ela passou mal e precisou ser hospitalizada. A suspeita é de que a morte tenha sido um acidente.

No começo das investigações, a polícia achou que o caso se tratava de um sequestro, pois foi encontrado um bilhete em espanhol na casa. O recado estava escrito em uma folha de caderno: “Seu filho viu algo que não devia. Estamos com seu outro filho maior”.

No entanto, foi comprovado que o bilhete foi escrito pelo próprio adolescente. Ele foi visto por câmeras de segurança enquanto alugava uma bicicleta depois de sair de casa. O veículo estava com ele quando foi localizado.

O adolescente estava cuidando do irmão. A mãe deles tinha saído de casa para trabalhar às 7h e, ao voltar, às 17h, ela achou a criança já sem sinais de vida, em cima de uma cama. Ela, então, cobriu o corpo e foi para o Hospital Regional Pedro Juan Caballero, onde a morte da criança foi confirmada.

O médico-legista que analisou o caso afirmou que em um exame externo e superficial mostrou que a morte deve ter ocorrido entre 13h e 14h. Além disso, não foram encontrados ferimentos externos e nenhum sinal de maus-tratos.

A causa da morte pode ter sido asfixia mecânica realizada por outra pessoa, pelo fato de não ter sido achado nenhum corpo estranho no aparelho respiratório, ou um acidente.

