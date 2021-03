Adolescente de 14 anos é torturada no Morar Melhor por membros de facção

Uma adolescente de 14 anos foi torturada por membros da facção criminosa Primeiro Comando do Panda (PCP) na noite de domingo (21) no residencial Morar Melhor, na zona Sul da capital de Rondônia.

A garota na companhia de uma irmã de 10 anos tinham saído do condomínio Orgulho do Madeira e foram para o Morar Melhor na casa de uma tia. No entanto, a adolescente foi reconhecida como moradora do Orgulho do Madeira e pega por seis criminosos do PCP.

A irmã dela de 10 anos ainda teria sido agredida com um soco no rosto e liberada. Já a adolescente foi levada para um apartamento, espancada e teve o cabelo cortado.

Depois do crime, a vítima conseguiu sair do local e a Polícia Militar foi acionada. Porém, nenhum dos bandidos foi encontrado e o caso agora segue com a Polícia Civil.

