Adolescente de 16 anos tenta matar o pai a facadas na Zona Leste

Um homem de 52 anos, quase foi morto a facadas pelo próprio filho durante o domingo (27), em uma residência localizada na Rua Áurea no Bairro Socialista, zona leste de Porto Velho. Ambos são do Estado do Rio de Janeiro e estariam passando férias em Rondônia.

De acordo com informações, o filho, um adolescente de 16 anos chegou em casa embriagado, e de posse de uma faca de açougueiro, tentou contra a vida do pai, que conseguiu se defender, por dominar as artes marciais.

Após ser imobilizado, a vítima acionou a Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência. Aos policiais, a vítima informou que não é a primeira vez que o filho tenta contra a sua pessoa.

