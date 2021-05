Adolescente denuncia o próprio pai por abuso sexual no Morar Melhor

Porto Velho, Rondônia – Um adolescente de apenas 16 anos acionou a Polícia Militar, durante a noite de domingo (30), para denunciar o próprio pai, por abuso sexual, em um apartamento localizado no residencial popular Morar Melhor , no bairro Aeroclube, região sul da capital.

Os policiais mantiveram contato com a vítima , que acusou o pai de abuso sexual e que este costuma acariciar suas partes íntimas com frequência. O pai tem a guarda da vítima, que foi passar o final de semana com a avó materna e, com medo de retornar à casa, decidiu fazer a denúncia.

Os policiais militares fizeram diligências atrás do homem, mas ele não foi encontrado .

Com o suspeito já identificado, o caso foi levado à Delegacia de Crimes Contra a Criança e Adolescente, que abriu investigação.

