Adolescente denuncia que foi estuprada por um policial militar dentro do quartel

Recebemos uma grave denúncia através do WhatsApp que, segundo informações, um policial militar, lotado no batalhão de Maraã, interior do Amazonas, estuprou uma adolescente de apenas 15 anos dentro do quartel no dia 07 de dezembro.

Por medo de ser morta ou que aconteça algo com ela, sua tia mandou a suposta vítima vir a Manaus o mais rápido possível para se manter segura e dá continuidade na denúncia aqui na capital, já que o Fórum de Justiça de Maraã nada fez. Ela descreve chorando como ocorreu o estupro.

A adolescente chegou a Manaus nesta terça-feira, 08, e foi direto conversar com nossa equipe de reportagem.

Foi feita uma denúncia contra esse mesmo policial, segundo a qual ele teria se passado pelo seu próprio avô para ser aprovado em concurso público para a Polícia Militar. Segundo informações, Henrique fez a prova para integrar a PM, mas fez apenas 19 pontos e não foi aprovado.

Fonte: Portal do Zacarias