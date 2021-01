Adolescente é abusada por motorista de aplicativo em Porto Velho

Uma adolescente de 17 anos acusou um motorista de aplicativo de tentativa de estupro. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4), na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Nova Porto Velho, na Capital.

A vítima contou aos policiais que chamou o motorista para ser levada para casa, mas no meio do caminho o homem parou o veículo dizendo que precisava urinar. Em seguida abriu uma das portas traseiras, entrou no carro e agarrou a adolescente, chegando a passar as mãos nos seios dela e tentou tirar a roupa

A adolescente disse que começou a gritar e conseguiu fugir, mas antes foi ameaçada de morte, caso denunciasse o caso. A PM foi chamada, mas não localizou suspeitos.

Via Rondoniagora