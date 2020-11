Adolescente morre atropelada por carreta após cair de moto

A adolescente Alexssandra Vitória Macedo, 14 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (16), após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na BR-364, no município de Ariquemes. Um jovem de 18 anos, que conduzia a moto ficou ferido.

A Polícia apurou que o acidente aconteceu quando o jovem, condutor da motocicleta, tentou passar pela rotatória do trevo com a BR-421, sentido Monte Negro. Foi nesse momento que houve a colisão com a carreta. Com a batida, a adolescente, que estava na garupa caiu na pista e o veículo pesado passou por cima da vítima, que morreu na hora.

O piloto da moto sofreu várias escoriações pelo corpo e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ariquemes 190