Adolescente morre atropelado por carro e população tenta linchar motorista

As vítimas estavam a pé aguardando para fazer a travessia da via

A tragédia aconteceu no final da tarde desta terça-feira (18) no cruzamento das Avenidas José Amador dos Reis com Raimundo Cantuária, bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Um adolescente de 16 anos identificado apenas como Argel morreu atropelado após a colisão entre dos automóveis e um jovem de 22 anos foi socorrido com várias lesões pelo corpo. A população revoltada tentou linchar o motorista causador do acidente.

Segundo apurou o Rondoniaovivo, as vítimas estavam a pé aguardando para fazer a travessia da via, quando o motorista de um carro modelo CrossFox que seguia na Amador dos Reis teria avançado a preferencial e provocou forte colisão com um veículo Celta.

Devido a colisão, o motorista do carro Celta perdeu o controle da direção e atingiu violentamente os dois pedestres. O adolescente acabou indo parar embaixo do Celta. Um grupo de populares após muito esforço conseguiu retirá-lo debaixo do carro até a chegada do Samu.

Porém, enquanto recebia atendimento médico dentro da ambulância, o adolescente não resistiu a gravidade dos ferimentos. O outro jovem atropelado foi socorrido para a UPA.

Revoltada com a morte do adolescente, a população tentou fazer justiça com as próprias mãos e agredir o motorista causador do acidente. Com pedaços de madeira e pedras ainda danificaram o carro dele.

Os militares pediram reforço policial e saíram com o motorista, que foi levado preso para a Central de Flagrantes. O corpo da vítima foi removido na ambulância do Samu para o Instituto Médico Legal (IML).

Por rondoniaovivo