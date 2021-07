Adolescentes são apreendidos pela Força Tática por cultivarem maconha Casal afirmou ter plantado droga com interesse comercial

Na madrugada desta sexta-feira, 30, dois menores de 16 e 17 anos e um jovem de 19 foram parar na delegacia ao serem flagrados cultivando pés de maconha em uma casa localizada na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar se deparou com um adolescente de 17 anos, que apresentou certo nervosismo ao ver a viatura e acabou sendo alvo de uma abordagem.

Em revista ao suspeito, os militares encontraram em um de seus bolsos, um invólucro contendo 3 porções de crack.

Já em buscas no interior do imóvel, onde o adolescente afirmou residir, foram localizados três pés de maconha, que eram cultivados em vasos.

Questionado sobre o motivo do cultivo da droga, o menor e sua companheira de 16 anos, que também estava na casa, relataram ser para consumo próprio e futuramente comercial.

No imóvel também estava a pessoa de P. H. dos S. A., de 19 anos, que afirmou ter total conhecimento das atitudes dos menores e inclusive os auxiliava no cultivo da droga.

Diante dos fatos, os envolvidas foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil juntamente com as plantas, para serem tomadas as devidas providências.

