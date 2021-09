Advogada informa sobre o andamento do processo 3,17% da Funasa ingressado pelo SINDSEF-RO

Advogada informa sobre o andamento do processo 3,17% da Funasa ingressado pelo SINDSEF-RO A advogada orienta que os servidores beneficiários do processo 3,17% podem solicitar resposta da Vara federal, por meio virtual

A advogada orienta que os servidores beneficiários do processo 3,17% podem solicitar resposta da Vara federal, por meio virtual

Em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO a advogada Sandra Pedreti ( Olympio Moraes Junior e Advogados Associados), informou que todos os precatórios referente a ação já foram pagos, restando apenas os pagamentos de Requisição de Pequenos Valores (RPVs), que estão desde 2018 prontos para pagamento, pois foram identificados muitos problemas, inclusive pagamentos duplicados a servidores que ingressaram com advogados particulares.

Por causa da pandemia, os processos que eram físicos permaneceram parados aguardando digitalização para tramitar como Processo Judicial eletrônico (PJe), que chegou a ser concluído em julho de 2021. Com a digitalização do processo, a Justiça precisa intimar a Funasa e o Escritório Olympio Moraes Junior para conferência das páginas e do conteúdo, porém isso não aconteceu até o momento.

A advogada orienta que os servidores beneficiários do processo 3,17% podem solicitar resposta da Vara federal, por meio virtual, enviando mensagem no link:

https://portal.trf1.jus.br/sjro/navegacao-auxiliar/links-servicos/atendimento-via-whatsapp.htm

Via SINDSEF-RO