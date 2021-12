Advogada rondoniense integra lista sêxtupla que concorre ao quinto constitucional do TRF-1; OAB destaca valorização da advocacia do Estado

A advogada rondoniense Rebeca Moreno da Silva integra a lista sêxtupla para a vaga de desembargador destinada ao quinto constitucional da advocacia no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A vaga foi aberta com a ida do desembargador Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os nomes foram divulgados após votação do Conselho Pleno da OAB Nacional na segunda-feira (13). Para os dirigentes da Seccional Rondônia, este é um momento de grande destaque para todo o estado.

O presidente Elton Assis destacou que a escolha é o reconhecimento da advocacia rondoniense e do trabalho realizado pela Seccional e os conselheiros federais.

“Uma advogada respeitada, reconhecida pelo seu trabalho e que realmente merece estar entre os indicados. Temos feito um grande trabalho, desenvolvendo ações e fortalecendo a representatividade de Rondônia, não apenas no estado, mas em todo o cenário nacional. Parabéns para a Rebeca Moreno e para toda a advocacia rondoniense”, enalteceu.

No total, foram 25 advogados que se candidataram para concorrer à vaga; os requisitos são notório saber jurídico, reputação ilibada e ao menos dez anos de atividade profissional comprovada.

O conselheiro federal Alex Sarkis declarou que “essa é mais uma reafirmação de que Rondônia tem uma das mais importantes e respeitadas Seccionais do país. Fazemos um trabalho sério e denso no Conselho Federal e colhemos mais esse fruto!”.

“Rebeca Moreno mostra a força da advocacia rondoniense, fazendo parte da lista sêxtupla à vaga de membro do TRF-1, pelo Quinto Constitucional. Sinto muito orgulho de Rebeca”, frisou a conselheira federal Franciany D’Alessandra Dias de Paula.

Para a conselheira federal Veralice Veris, “a força da mulher advogada e o apoio institucional da OAB de Rondônia ao fortalecimento da advocacia foram comprovados após o brilhante resultado da votação do pleno, que somou forças da bancada do estado e de toda a diretoria da Seccional”.

Andrey Cavalcante, conselheiro federal, também se manifestou sobre a presença da advogada na lista sêxtupla. “Merecida a indicação, trata-se de uma brilhante e respeitada advogada rondoniense. Primeira mulher a integrar uma lista sêxtupla junto ao TRF da Primeira Região. Um feito dotado de simbolismo, sendo a advocacia de Rondônia valorizada no cenário nacional, o que fortalece a todos nós que desempenhamos nossa profissão nesse amado rincão”, exaltou.

Para o secretário-geral e presidente eleito da Seccional Rondônia, Márcio Nogueira, “a advocacia rondoniense deu uma grande demonstração de sua força, com o reconhecimento alcançado pela doutora Rebeca Moreno perante o Conselho Federal. Nossos parabéns e votos de sucesso nas próximas etapas.”

Além de Rebeca Moreno, integram a lista Flávio Jaime de Moraes Jardim (DF); Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa (MA); Jackson Di Domenico (DF); José Roberto Machado Farias (AL) e Maurício Alexandre Perna Neves (DF).

Nunes Marques deixou a vice-presidência do TRF-1 em abril de 2020 e desde então a cadeira de desembargador federal reservada a um representante da advocacia está vaga.

O nome dos seis escolhidos pela OAB será apresentado ao colegiado do TRF-1, que irá apontar os três nomes que serão apresentados ao presidente Jair Bolsonaro, a quem caberá a escolha do novo desembargador.