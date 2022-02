Advogado pede suspeição de Fux e Barroso por relações próximas com banqueiros e decisões sem fundamentação jurídica; e Rosa Weber segue acobertando

O advogado Ildo Miola, de Campo Grande (MS), ingressou com pedido de arguição de suspeição contra o ministro Luiz Fux em processos envolvendo o Banco Itaú no Supremo Tribunal Federal. Miola também pediu a suspeição de Luís Roberto Barroso.

Ele afirma em seu pedido que os ministros mantém ‘amizade de longa data’ e que o ministro Luís Roberto Barroso, cujo escritório de advocacia que pertence à sua família, representa a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e o Banco Itaú. E no caso de Fux que o ministro chegou inclusive a ter sido contratado para dar ‘’palestras secretas” para banqueiros em passado recente.

O advogado, que representa o espólio de Alionor Leite de Barros e outros, em processo que tramita no Supremo, citou ainda a série de artigos que PAINEL POLÍTICO vem produzindo em relação ao caso que envolve o Banco Itaú, Luiz Fux e o sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, o advogado Rafael Barroso Fontelles.

A relatora do pedido de suspeição foi a ministra Rosa Weber, que em 12 de janeiro deste ano, negou provimento alegando intempestividade e determinou que Fux fosse cientificado. O advogado apresentou embargos e novamente a ministra negou provimento. É bom lembrar aqui que Rosa Weber usou um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1819 para justificar a interferência ilegal de Fux através do Conselho Nacional de Justiça a favor do Banco Itaú. Veja abaixo o argumento descabido da ministra:

“A luz da teoria dos poderes implícitos, cuja origem remonta ao caso McCulloch v.Maryland, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América do ano de 1819, a Constituição, quando confere atribuição a determinado órgão estatal, assegura correlatamente, ainda, que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento”. Curioso é que a Constituição brasileira e a jurisprudência do STF dizem o seguinte:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

