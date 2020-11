Advogados queriam acesso a processo bilionário do calote do Itaú com “procuração verbal” e denunciaram falsamente a juíza ao CNJ

https://www.youtube.com/watch?v=rahTev0cLZs&feature=emb_title

Entenda o caso

A publicação da resenha do caso envolvendo o calote do Banco Itaú em andamento no Conselho Nacional de Justiça, graças a interferência ilegal do ministro Luiz Fux na condição de presidente do CNJ, mostra como os advogados do banco agiram para tentar desqualificar a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará e garantir a ação do ministro em um processo que não cabe recurso, daí o desespero do banco. Publicado no dia 7 de outubro deste ano, o despacho da magistrada revela que após ter dado a ordem de bloqueio através do SISBAJUD, a juíza foi procurada pelos advogados do, que pediram vista dos autos sigilosos “verbalmente”, pois eles não se encontravam habilitados nos autos. E isso é irregular e qualquer acadêmico de primeiro período de curso de Direito sabe. Ainda mais quando se trata de um processo que envolve cifra vultosa.O substabelecimento de poderes aos referidos advogados somente foi juntado aos autos em 24 de setembro, motivo pelo qual, antes dessa data, era incabível a disponibilização do processo aos advogados reclamantes. A juíza ainda argumentou, “repiso, o Dr. Rafael Bittencourt era, à época, o único advogado em Belém habilitado nos autos como advogado da parte requerida. Decerto que o fato de esta magistrada ter exarado decisão que acolheu o pleito da parte adversa, em contrariedade ao requerimento do Excipiente, não pode induzir a ideia de que tenho agido de forma a favorecer indevidamente a parte contrária, mas tão somente que esta magistrada tem deferido aquilo que entende, de acordo com o livre convencimento motivado, ser razoável e condizente com o ordenamento jurídico vigente, e aplicável ao caso sub judice. Dessa forma, a Exceção de Suspeição oposta é totalmente insubsistente em suas alegações.” A magistrada lembrou ainda que “o processo de cobrança no7820028140301 está há seis anos em fase de cumprimento de sentença, segundo fls. 930 do volume cinco, conforme se vê do despacho proferido em 0, em clara contrariedade ao alegado pela parte requerida, que fez menção à existência de decisão, que teria julgado a exceção de pré-executividade e nela determinado a liquidação do feito. Ocorre que a, pois tal exceção foi rejeitada, tendo sido ordenada a(fls. 1320/1321 – vol. sete dos autos)”. A juíza também apontou um detalhe importante em sua resenha, que confirma a mentira contada pelos advogados do Itaú na reclamação apresentada ao CNJ, a de que teriam tido negado o acesso aos autos. O processo está sob sigilo, a pedido do próprio Itaú, porém, o advogado Rafael Bittencourt, único habilitado pelo banco até então, não apenas teve acesso aos autos como tirou fotos das últimas petições. A magistrada conta, “decretei o segredo de justiça no feito, por ser pedido do próprio Requerido ( Itaú S/A) nos autos da ação de prestação de contas, às fl. 130, onde se menciona que existem informações sigilosas, e ainda das informações financeiras existentes nos autos, nos termos da Lei Complementar no 105/2001,A magistrada ainda mostrou que os documentos apresentados pelos advogados do banco apresentavam várias inconsistências, entre elas a de que “a ordem teria sido executada integralmente, e ainda que o valor ‘bloqueado’ teria sido na quantia dequando se sabe, por meio da, que, conforme fls. 2507/2514 dos autos de no 00352117820028140301. Esta magistrada,. A íntegra da resenha foi disponibilizada no Diário da Justiça do Pará, do dia 7 de outubro. Os argumentos apresentados pela juíza são amparados pelo SISBAJUD, sistema gerenciado pelo CNJ e pelo sistema de movimentação processual do judiciário. Já as falsas alegações dos advogados do Itaú encontraram eco apenas em Luiz Fux, que sequer se deu ao trabalho de saber, de fato, o que estava acontecendo no processo. Um juiz que julga sem ouvir as duas partes, não pode cumprir seu papel de julgador.O caso veio à público devido ao julgamento de uma reclamação contra a magistrada que foide outubro. Mas, antes de prosseguir, é preciso contextualizar para compreender do que se trata. Tramita na justiça paraense a ação-78.2002.814.0301 há 18 anos. Trata-se de um acionista pessoa jurídica, que tem direito a receber, do Itaú, pouco mais de R$ 2 bilhões. Para ser exato,A ação transitou em julgado em 2014, e desde então aguarda o cumprimento de execução, ou seja, o banco tem que pagar. O juiz original do caso, Célio Petrônio declarou-se suspeito alegando foro íntimo. O processo então foi redistribuído e a juíza, após ler os 10 volumes da ação que se arrastava há 18 anos, decidiu pelo óbvio, determinar o bloqueio judicial nas contas do Itaú no valor da dívida.O bloqueio foi determinado no dia 18 de setembro. Foram feitas buscas em 76 CNPJs do Itaú Unibanco S/A e Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbios S/A. Não foi encontrado um real sequer em todas as contas. Nada, zero. O bloqueio judicial é feito a partir do envio da comunicação do juiz ao Banco Central , que por sua vez comunica às instituições financeiras sobre os valores que precisam ser bloqueados em determinado CNPJ ou CPF. E isso é feito sem comunicar a parte, ou seja, o ‘bloqueado’ só sabe quando vai pagar uma conta e descobre que está sem saldo. O valor então é transferido para uma conta do Judiciário, e posteriormente os advogados do credor pode pedir o que a justiça chama de ‘levantamento’, que é feito através de um documento, assinado pelo juiz autorizando o saque da conta judicial. Só que nada disso aconteceu. Como misteriosamente o Itaú, segundo maior banco do país não tinha um mísero centavo sequer em suas contas, não teve nada bloqueado. Mesmo assim, os advogados do banco fizeram contato com a juíza, conforme detalha a publicação no Diário da Justiça: ““. Neste ponto vale ressaltar que na reclamação do Itaú feita ao CNJ, o banco alega que “não foi comunicado do bloqueio” e a juíza explicou didaticamente aos advogados que: ““. No dia 25, prossegue o relato, a magistrada recebeu os advogados do Banco Itaú e os representantes do acionista credor. E ela conta: “. No dia 24, um dia antes da audiência com os advogadosA interferência de Fux no processo está em julgamento no CNJ desde o dia 6 de outubro, e a demora favorece apenas ao Banco Itaú, que lucra aplicando o dinheiro do calote.Via Alan Alex / PainelPolítico