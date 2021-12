Aéreas nos EUA cancelam voos com disparada da Ômicron entre funcionários Globalmente, as companhias aéreas cancelaram cerca de 2,2 mil voos na manhã de domingo, ante mais de 2,8 mil no dia anterior, mostraram os dados da FlightAware.

As companhias aéreas cancelaram centenas de voos neste domingo. As empresas Delta, United e JetBlue culparam a variante Ômicron do coronavírus pela falta de pessoal que motivou a suspensão das viagens, noticiou a Associated Press.

Mais de 700 voos que entraram, saíram ou voaram nos EUA foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Esse número caiu de quase mil no sábado, enquanto mais de 50 já foram suspensos para segunda-feira. Globalmente, as companhias aéreas cancelaram cerca de 2,2 mil voos na manhã de domingo, ante mais de 2,8 mil no dia anterior, mostraram os dados da FlightAware.

Alemanha

A Alemanha atingiu neste domingo a meta de 30 milhões de imunizações adicionais contra covid-19, de acordo com o ministro da saúde Karl Lauterbach. As informações foram divulgadas pela Associated Press e pela agência dpa. Do total, 25 milhões foram de reforço e 5 milhões de primeira ou segunda dose. O objetivo foi definido em 18 de novembro e ganhou urgência com a disseminação da Ômicron.

Apesar do resultado positivo atingido hoje, o governo da Alemanha teve de adiar para o final de janeiro a meta de imunizar 80% de sua população. A data inicial prevista era dia 7 do mesmo mês. Atualmente 58,9 milhões de alemães estão totalmente vacinadas, ou 70,8% da população, segundo a dpa.

Bélgica

Na Bélgica, milhares de profissionais da cultura protestaram contra a decisão do governo de interromper as atividades do setor para conter a disseminação da nova cepa da covid-19, segundo informações da emissora estatal local RTBF retransmitidas pela agência Associated Press.

Sob as novas regras impostas no país, as atividades públicas internas são estritamente limitadas, as compras são restringidas e os fãs de esportes não serão permitidos nos estádios e locais internos. O governo belga evitou, no entanto, um bloqueio total como o imposto na vizinha Holanda para a temporada de férias.