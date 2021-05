Agência dos EUA aprova o uso emergencial de medicamento contra a Covid-19

A FDA aprovou nos Estados Unidos o uso emergencial do Sotrovimab, um tratamento indicado para pacientes leves e moderados com Covid-19.

A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos autorizou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab, desenvolvido pela GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology, contra a Covid-19.

De acordo com informações da Agência Brasil, o tratamento é indicado para pacientes infectados com sintomas leves e moderados, a partir de 12 anos. O medicamento não é autorizado para pacientes hospitalizados, tampouco que necessitem de oxigenoterapia.

Segundo o FDA, o Sotrovimab pertence a uma classe de medicamentos que são conhecidos como anticorpos monoclonais. Esses fármacos têm a função de imitar os anticorpos naturais que o corpo gera para combater infecções.

O tratamento com os anticorpos estará disponível para os pacientes com Covid-19 a partir das próximas semanas. Além do Sotrovimab, outras medicamentos semelhantes, das empresas Regeneron Pharmaceuticals e Eli Lilly, também foram autorizados em caráter emergencial nos Estados Unidos.

JETSS