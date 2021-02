Agência europeia é favorável ao uso de anticorpos monoclonais contra a covid

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu uma opinião favorável nesta sexta-feira (26) ao uso de anticorpos monoclonais do laboratório americano Regeneron para evitar que os doentes de covid-19 desenvolvam formas graves da doença.

Célula humana muito infectada com partículas do vírus SARS-COV-2, isolada de uma amostra de um paciente, capturada na Instalação de Pesquisa Integrada (IRF) do NIAID, em Fort Detrick, MarylandEste tratamento já tinha sido utilizado no outono em caráter experimental para tratar o então presidente americano, Donald Trump, quando ele se contagiou com o coronavírus.

Segundo a EMA, os resultados preliminares mostram que o tratamento com REGN-COV2 (anticorpos monoclonais) reduz a quantidade de vírus presente no fundo do nariz e na garganta.

O organismo europeu concluiu que o tratamento do Regeneron pode ser usado em pacientes “que não precisem de oxigênio suplementar e que estão em risco elevado de desenvolver forma grave da covid-19”.

O REGN-COV2 consiste em uma mistura de casirivimab e imdevimab, dois anticorpos monoclonais administrados através de perfusão, informou a EMA, sediada em Amsterdã.

Desenvolvidos em laboratório, estes anticorpos sintéticos imitam a ação dos anticorpos naturais produzidos pelo sistema imunológico em caso de infecção.

Um estudo sobre este tratamento começou no início de fevereiro e segue “em curso”, explicou a EMA, acrescentando que “uma vez terminado, representará a base de uma autorização” para ser comercializado na Europa.

O anúncio desta sexta-feira ocorre após a reunião mensal da EMA na qual a agência recomendou a aprovação de outros seis medicamentos para outras doenças.

O regulador europeu não se pronunciou, no entanto, sobre a validação da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, que pediu em fevereiro autorização para uso na União Europeia.

A EMA aprovou até agora o uso de três imunizantes: o da Pfizer/BioNTech, Moderna e Oxford/AstraZeneca.

AFP